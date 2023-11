Sea Spa e il successo nel recupero dei piccoli RAEE: presentato il progetto RENEW a Ecomondo

Sea Spa in occasione di Ecomondo 2023, la più importante fiera di settore a livello europeo, ha condiviso il significativo successo registrato nella raccolta di RAEE, stante l’innovativo progetto europeo RENEW, di cui è parte attiva in qualità di partner, affianco al capofila Erion, il più grande soggetto multi-consortile italiano di responsabilità estesa del produttore.

Il 7 novembre 2023 data di apertura della kermesse, Sea Spa è stata così chiamata a testimoniare sulla best practice adottata nella città di Campobasso, capoluogo selezionato insieme al comune di Milano, come primario soggetto promotore dell’innovazione metodologica e di processo, per un modello condiviso e replicabile di smart city.

Ripensare a sistemi di raccolta di frazione di rifiuti (rifiuti elettronici o RAEE) in un’ottica complessiva di integrazione anche architettonica della città, valorizzando manufatti come punti di raccolta aggiuntivi: sono queste le basi su cui si fonda il progetto di valorizzazione di una ex edicola comunale che dall’estate 2023, si è trasformata in un punto di raccolta presidiato per la raccolta dei RAEE, e oggetto di dibattito nella giornata di ieri.

Roberto Martinino, responsabile della Municipalizzata, presente in fiera all’appuntamento in Agorà Ariminum ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:“Questa è un’occasione per potenziare la raccolta dei piccoli RAEE e offrire ai cittadini di Campobasso un’ulteriore opportunità di adottare comportamenti virtuosi”.

Questo impegno insieme a ERION nel promuovere l’educazione dei cittadini sull’importanza del corretto smaltimento dei RAEE e nel ridurre l’impatto ambientale costituisce un passo significativo per Campobasso che continua a registrare un significativo aumento sia della frequentazione dell’EcoPunto che dei quantitativi di piccoli RAEE intercettati con una grande frequenza di utenti.