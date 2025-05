SEA SpA, dal 19 maggio si estende l’orario di conferimento per le Ecostazioni: attive dalle 9.00 alle 23.00

A partire da lunedì 19 maggio, le Ecostazioni di Campobasso saranno attive in un nuovo orario prolungato: sarà possibile conferire i rifiuti dalle ore 9.00 alle ore 23.00. Si tratta di una novità importante, pensata per rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini, che si inserisce nel percorso di miglioramento continuo del servizio di raccolta differenziata portato avanti da SEA SpA in collaborazione con il Comune di Campobasso.

“L’estensione dell’orario nasce dalla volontà di rispondere concretamente alle necessità della cittadinanza – sottolinea l’Amministratore Unico di SEA SpA, Stefania Tomaro – offrendo un’alternativa pratica, soprattutto per chi, per motivi lavorativi o familiari, non riesce a rispettare gli orari ordinari del porta a porta. Ma perché questo servizio funzioni al meglio, è indispensabile che ciascuno faccia la propria parte, con attenzione e senso civico”.

Il nuovo orario rappresenta un’opportunità in più per partecipare attivamente alla raccolta differenziata, ma richiede anche attenzione e consapevolezza.

“È servito – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Simone Cretella – un necessario periodo di rodaggio per calibrare orari e turnazioni del servizio, ma oggi riusciamo a venire incontro alle legittime istanze di tanti cittadini che chiedevano di poter ampliare gli orari di conferimento. Lo stesso indirizzo è giunto anche dalla Commissione Ambiente comunale, nel comune intento di migliorare e facilitare progressivamente le modalità di conferimento. L’auspicio è che questa ulteriore facilitazione scoraggi i tanti utenti che si ostinano ad abbandonare in maniera incivile i sacchetti per strada o ai piedi delle Ecostazioni, spesso causando le incursioni dei cinghiali ed il conseguente degrado dei rifiuti sparsi ovunque. I servizi ci sono e funzionano bene, ma solo il corretto utilizzo dei sistemi di conferimento garantisce il decoro cittadino oltre che maggiore qualità e quantità della raccolta differenziata”.

SEA SpA, infine, coglie l’occasione per ricordare alcune regole fondamentali per un corretto utilizzo delle Ecostazioni, affinché questo servizio resti efficiente e fruibile da parte di tutti.

Una volta attivato il sistema, sarà possibile conferire i rifiuti negli appositi contenitori, seguendo le indicazioni riportate sul pannello informativo dell’Ecostazione. È fondamentale consultare il calendario esposto su ciascun pannello per assicurarsi di differenziare correttamente ogni materiale.