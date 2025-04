SEA Spa comunica l’attivazione del nuovo Numero Verde per il Pronto Intervento H24

SEA Spa informa i cittadini di un’importante novità a supporto della sicurezza urbana e della vivibilità degli spazi pubblici. A partire dal mese di aprile sarà attivo il Numero Verde 800 95 77 45, dedicato al servizio di Pronto Intervento operativo 24 ore su 24.

Il servizio è stato attivato per garantire un intervento tempestivo in presenza di situazioni che ostacolano la normale fruizione del territorio. In particolare, il Numero Verde è riservato esclusivamente alle segnalazioni relative al rovesciamento di cassonetti per la raccolta stradale o di prossimità e al rovesciamento di cestini, quando tali situazioni determinano un impedimento al passaggio o rappresentano un potenziale pericolo per la circolazione.

Per favorire una gestione efficace delle segnalazioni e permettere agli operatori di intervenire con la massima rapidità, si invita la cittadinanza a contattare il Numero Verde con numero visibile.

Con questo nuovo canale di pronto intervento, SEA Spa rinnova il proprio impegno nella cura quotidiana del territorio, offrendo servizi sempre più puntuali e in linea con le esigenze concrete della comunità.