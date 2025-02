SEA Spa: chiarimenti sulle competenze per la rimozione di carcasse di animali sul territorio

Negli ultimi giorni sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti la presenza di animali selvatici o carcasse di animali domestici sul territorio comunale. Per questo motivo, SEA Spa intende fare chiarezza sulle competenze e sulle procedure da seguire per garantire un intervento corretto ed efficace.

È fondamentale precisare che la gestione e la rimozione di animali selvatici, come i cinghiali, non rientrano nelle responsabilità di SEA Spa, ma competono esclusivamente all’ASReM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise), tramite il Dipartimento di Prevenzione. Questo ente si occupa degli interventi relativi alla fauna selvatica, in particolare quando la loro presenza può costituire un pericolo per la salute pubblica o la sicurezza dei cittadini. In caso di necessità, si invita pertanto la cittadinanza a contattare direttamente gli uffici competenti dell’ASReM.

Diverso è il caso delle carcasse di animali domestici rinvenute sul suolo pubblico. In questa situazione, la competenza è del Comune di Campobasso, che provvede alla rimozione tramite la Polizia Municipale o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Chiunque dovesse segnalare la presenza di un animale domestico deceduto può rivolgersi a questi uffici per attivare la procedura necessaria allo smaltimento.

SEA Spa ritiene essenziale fornire un’informazione chiara ai cittadini affinché ogni segnalazione venga indirizzata all’ente competente, evitando ritardi e disguidi. Seguire le corrette procedure e collaborare con le istituzioni preposte è il modo migliore per garantire il decoro urbano e la sicurezza dell’intera comunità.