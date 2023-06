Sea Campagna Corpus Domini – “Lasciati tentare solo dalla raccolta differenziata”

Per il terzo anno consecutivo torna la campagna di sensibilizzazione di Sea Spa sulla raccolta differenziata con uno dei simboli emblema del Corpus Domini

Campobasso è in attesa della processione dei Misteri che, come ogni anno, sfilerà il giorno del Corpus Domini. Tra i personaggi più suggestivi vi sono il diavolo e la donzella che, secondo la tradizione, deve restare completamente impassibile alle provocazioni del diavolo e non accennare neppure un sorriso con la bocca.

Riuscirà anche quest’anno a resistere alle tentazioni del diavolo? In attesa di scoprirlo il prossimo 11 giugno, Sea Spa e il Comune di Campobasso per il terzo anno consecutivo, punta a una campagna istituzionale di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata con il messaggio “Lasciati tentare solo dalla raccolta differenziata”

Uno dei simboli emblema del Corpus Domini, il divieto della donzella di cedere alle tentazioni del diavolo, diventa così un invito a cadere in una sola tentazione: una corretta raccolta differenziata. L’uso di parole evocative e di immagini familiari per i cittadini diventano così un messaggio nuovo, positivo e di forte presa per resistere alle cattive abitudini e sensibilizzare l’opinione pubblica.

La nuova campagna di sensibilizzazione è lanciata in un momento di massima attenzione dei cittadini e anticipa una nuova serie di iniziative di coinvolgimento rivolte alle utenze.

