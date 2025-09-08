Scriabin tra musica, innovazione e misticismo: prestigioso seminario al Perosi 

Tenutosi il 5 e 6 settembre dal maestro di pianoforte Aldo Ragone, uno dei maggiori conoscitori del celebre compositore russo. La presidente D’Addona: “Valorizziamo le eccellenze attraverso strumenti di formazione sempre più ampi”. Sarà un autunno ricco di appuntamenti e iniziative per il Conservatorio di Campobasso

Venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025, presso la sede provvisoria del Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso, si è tenuto il seminario dal titolo “Alexander Scriabin: le dieci Sonate per pianoforte. Altre opere. Filosofia. Dal tardo Romanticismo al Misticismo”. Relatore il maestro di pianoforte Aldo Ragone, docente del Perosi.

Alexander Scriabin (1872 – 1915) è una figura centrale nella storia della musica. Considerato da molti il più grande compositore simbolista russo, la sua opera ha segnato una transizione fondamentale verso le avanguardie del XX secolo e la sua ricerca di nuove forme espressive, unita a una visione artistica unica, continuano ad ispirare musicisti e compositori di tutto il mondo.

“Gli allievi- ha sottolineato la presidente del Conservatorio Rita D’Addona – hanno avuto l’opportunità e il privilegio di conoscere da vicino e in maniera approfondita il pensiero e il talento smisurato del grande Alexander Scriabin, grazie a uno dei maggiori esperti in materia. Il maestro Ragone, infatti, ha conseguito nel 2007 il Doctor of Musical Arts degree (D.M.A.) all’Università del Maryland con una tesi su Scriabin e l’esecuzione integrale delle sue Sonate per pianoforte e tiene da anni seminari e concerti dedicati al celebre compositore russo”.

“Un’eccellenza che il Perosi – ha aggiunto D’Addona – è lieta di valorizzare attraverso strumenti di formazione e apprendimento sempre più ampi e ponendo la musica sempre più al centro del percorso di crescita dell’intero territorio”.

Inizia un periodo ricco di appuntamenti, con numerose master class in programma (tra le quali quella di fisarmonica e di musica elettronica) ed altre importanti iniziative che vedono protagonista il Conservatorio, come ad esempio la partecipazione all’Annual Meeting International for Relation Coordinators 2025 AEC Budapest (17-20 settembre), a cura della professoressa Tiziana Columbro, docente di pianoforte e referente Erasmus per il Perosi.