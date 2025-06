Screening mammografico in Molise, nuove date della postazione mobile

Nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, l’ASReM e la Regione Molise, continuano a promuovere il programma di prevenzione secondaria della neoplasia della mammella, che riguarda le donne residenti in Molise, tra i 50 ed i 69 anni, che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma di screening regionale negli ultimi 24 mesi.

Questa volta, il camper munito della necessaria apparecchiatura farà tappa a Riccia, presso il locale Poliambulatorio, da lunedì 23 a venerdì 27 giugno 2025, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

Dunque, le donne con i requisiti per accedere agli screening, che abbiano ricevuto l’invito ad effettuare l’esame potranno recarsi nel centro indicato. Tuttavia, anche chi non sia stato raggiunto da alcuna comunicazione, e negli ultimi due anni non abbia effettuato il controllo, potrà usufruire della prestazione andando alla postazione mobile.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero del call center 0874 1866000 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, e il sabato dalle 9.00 alle 12.00, oppure scrivere una mail all’indirizzo screening.oncologici@asrem.molise.it o contattare i numeri di telefono 0874 409160 – 0874409449 – 0874409249 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00