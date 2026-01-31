Screening alla cervice nel Mese Rosa dei consultori familiari Asrem

Continuano le attività di prevenzione in Molise. I consultori familiari dell’ASReM promuovono lo screening della cervice uterina rivolto a tutte le donne dai 25 ai 29 anni (attenzionate ogni tre anni) e dai 25 ai 64 anni (ogni 5 anni) risultate negative al precedente controllo.

Di seguito i luoghi dove è possibile accedere al servizio previa prenotazione:

CAMPOBASSO:

Lunedì 02 e mercoledì 04 febbraio dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 16,30

Martedì 03 e giovedì 05 febbraio dalle ore 8,30 alle 13,30

PER PRENOTAZIONI TEL. 0874 409001 – TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,30

BOJANO:

Martedì 03 febbraio dalle ore 8,30 alle 12,30

Mercoledì 04 febbraio dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00

PER PRENOTAZIONI 0874 752340 TUTTI I MARTEDI’ E MERCOLEDI’ DALLE ORE 10,00 ALLE 12,30

RICCIA:

Lunedì 02-09-16-23 febbraio dalle ore 11,00 alle ore 13,30

PER PRENOTAZIONI TUTTI I LUNEDI’ DALLE ORE 11,00 ALLE 13,30 TEL. 0874 714312

TRIVENTO:

Giovedì 05-19 febbraio dalle ore 9,00 alle 13,00

PER PRENOTAZIONI chiamare Campobasso precisando per il Poliambulatorio di Trivento 0874 409001 TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00

S. ELIA A PIANISI:

Lunedì 02-16 febbraio dalle ore 9,00 alle 13,00

PER PRENOTAZIONI allo 0874 409001 TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00 PRECISANDO CHE CI SI PRENOTA PER S.ELIA

ISERNIA:

Tutti i mercoledì dalle ore 08,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle ore 16,30

PER PRENOTAZIONI chiamare il Consultorio di Isernia tutte le mattine dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Tel. 0865 442759

AGNONE:

Tutti i giovedì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30

PER PRENOTAZIONI tutti i giovedì nelle stesse ore chiamare Agnone 0865 722492

Frosolone

Tutti i Martedì dalle ore 9,00 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 16,30

PER PRENOTAZIONI tutti i martedì nelle stesse ore allo 0865 722001

TERMOLI:

Martedì 03 e10 febbraio dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Venerdì 06 e 13 febbraio dalle ore 8,30 alle ore 13,30

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875 717888

MONTENERO DI BISACCIA

Martedì 03 e 10 febbraio dalle ore 8,30 alle ore 13,00

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 12,30 TEL. 0875 717888 (Precisando che ci si prenota per Montenero)

LARINO:

Lunedì 02 e mercoledì 04 febbraio dalle ore 08,00 alle 13,00

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE 9,00 ALLE 13,00 TEL. 0874 827328

S. CROCE DI MAGLIANO

Tutti i mercoledì dalle ore 08,30 alle 13,00

PER PRENOTAZIONI NEGLI STESSI ORARI E GIORNI TEL. 0874 827853

OPPURE TUTTI I LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ TEL. 0874 827851 precisando che ci si prenota per S. Croce

VENAFRO:

Lunedì 02 e mercoledì 04 dalle ore 09,30 alle 14,30

Martedì 03 dalle ore 08,30 alle ore 16,00

Giovedì 05 e venerdì 06 dalle ore 09,30 alle ore 12,00

PER PRENOTAZIONI TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,30 – TEL 0865 907903 – Dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 PER PRENOTAZIONI dalle ore 9,00 alle 14,00 TEL. 0865 907851