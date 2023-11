Scomparsa di Vincenzo Ferro, il Cordoglio di Patriciello

“La scomparsa di Vincenzo Ferro priva Campobasso e l’intero territorio molisano di una delle sue persone migliori, tanto nel campo professionale quanto in quello umano. Una persona perbene e un galantuomo che ha saputo offrire, nel corso della sua vita, un alto esempio di passione, impegno e lungimiranza imprenditoriale. Vincenzo Ferro è stato non soltanto una persona dalle grandi qualità ma anche la testimonzianza vivente di un modo unico e vincente di fare impresa made in Molise, unendo qualità, valori umani e rispetto del territorio: un esempio per tutti. Alla sua famiglia vanno le mie più commosse e sincere condoglianze”.

Così Aldo Patriciello, parlamentare europeo, commenta la notizia della scomparsa di Vincenzo Ferro, capostipite dell’azienda La Molisana.