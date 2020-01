Scaricabili online i nuovi calendari per la raccolta differenziata. In distribuzione nei prossimi giorni anche la versione cartacea

L’assessore all’ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella, ha reso noto che sono disponibili, nella versione digitale, i nuovi calendari per la raccolta differenziata nelle contrade e nei quartieri. I formati disponibili, scaricabili dal sito della SEA e da quello del Comune di Campobasso, sono suddivisi per singoli mesi, oppure nella versione anno intero, e sono facilmente stampabili da qualsiasi stampante domestica oltre, naturalmente, che dalle tipografie o cartolibrerie.

“Inoltre, per andare incontro alle legittime richieste di tanti cittadini, – ha specificato l’assessore all’ambiente, Simone Cretella – abbiamo provveduto a stampare l’Ecocalendario anche nella versione “facilitata” che sarà distribuita alle utenze nei prossimi giorni.”

Lo stesso calendario è comunque già disponibile per tutti, presso la sede della Sea in Piazza Molise, presso gli InfoPoint nei quartieri nei consueti orari di apertura, presso l’isola ecologica di Santa Maria de Foras, nonché presso l’Urp del Comune al piano terra del Municipio.“Opportuno ricordare – ha aggiunto l’assessore Cretella – che con il nuovo anno non c’è stata alcuna modifica dei giorni del ritiro dei rifiuti e che, pertanto, il servizio di raccolta rifiuti resta invariato rispetto al 2019, stessi giorni, stessi mastelli, stessi bidoni.”