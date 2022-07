Sarà Noyz Narcos con il suo Virus Summer Tour ad aprire l’edizione 2022 del Campobasso Summer Festival

Sarà il concerto di Noyz Narcos, il 22 agosto al Parco E. De Filippo del Quartiere San Giovanni, ad aprire la terza edizione del Campobasso Summer Festival. Nel fine settimana appena passato, sono state aperte le prevendite per i tre concerti musicali che animeranno l’edizione 2022 del Festival, prevista dal 22 al 25 agosto, promosso e organizzato dal Comune di Campobasso e che porterà nel capoluogo di regione un’ondata di musica decisamente diversa dal solito che il pubblico non solo campobassano sta dimostrando di apprezzare e attendere con entusiasmo già in questi primi giorni di prevendita.

Noyz Narcos, con il suo Virus Summer Tour, farà quindi tappa al Campobasso Summer Festival, Parco E. De Filippo, quartiere San Giovanni, nella serata inaugurale di lunedì 22 agosto, con il suo concerto previsto per le ore 21.30. Costo del biglietto 11 euro comprensivo dei diritti di prevendita. I biglietti sono disponibili in prevendita online sulla piattaforma ciaotickets.com o anche direttamente in città, a Campobasso, recandosi nelle rivendite autorizzate di ciaotickets: BAR CRIGIU, Viale Ugo Petrella, 20; PROMOEVENTI, Viale Principe di Piemonte, 131Y; ANTICA TABACCHERIA, Piazza Gabriele Pepe, 41.

Nato a Roma nel 1979, Noyz è cresciuto nel quartiere Monte Sacro e si è avvicinato all’hip hop nei primi anni novanta, iniziando come writer ed entrando a far parte dei TBF Crew e dei Savage Boys. Poco dopo ha conosciuto Fetz Darko, grazie al quale è entrato nel gruppo Erreaccanegativo, iniziando a fare i primi freestyle. Nella scena hip hop nazionale Noyz ha portato sonorità innovative per il rap italiano.

A luglio 2005 Noyz Narcos ha pubblicato il suo primo album da solista, intitolato Non dormire, che vede la partecipazione dei componenti dei Truceboys e di altri artisti della scena hip hop romana, le produzioni del disco sono quasi tutte di Noyz con la collaborazione di basso e chitarra di Steph Sound (Undertakers), il disco è stato pubblicato dall’etichetta indipendente Traffik Records. Dopo Non dormine, Noyy ha continuato a pubblicare con continuità lavori come La calda notte (con Chicoria) nel 2006, nel 2007 Verano zombie, nel 2010 Guilty, nel 2013 Monster, nel 2015 Localz Only (con Fritz da Cat), nel 2018 Enemy, fino a giungere, nel gennaio 2022, alla pubblicazione di Virus, attraverso la Thaurus, prodotto in gran parte da The Night Skinny. In Virus sono presenti brani realizzati con la partecipazione di svariati artisti della scena hip hop italiana e non, tra cui Capo Plaza, Franco126, Gué Pequeno, Raekwon del Wu-Tang Clan e Sfera Ebbasta. A distanza di una settimana dalla sua uscita è stato certificato disco d’oro dalla FIMI.

Il programma del Campobasso Summer Festival 2022, prevede, oltre al concerto di Noyz Narcos, il 23 agosto quello di Samuel che porterà al Parco E. De Filippo la scaletta dei brani del suo Elettronica Tour con il quale sta girando tutta Italia, e il 25 agosto l’esibizione di Frah Quintale.

Tutti e tre i concerti avranno inizio alle 21.30 e i biglietti sono acquistabili, come nel caso di Noyz Narcos, in prevendita sulla piattaforma ciaotickets.com e nelle rivendite autorizzate.

Questi i costi dei biglietti degli altri due concerti in programma:

· Samuel, Parco E. De Filippo, quartiere San Giovanni, 23 agosto alle ore 21.30; costo del biglietto 5 euro comprensivo dei diritti di prevendita.Frah Quintale, Parco E. De Filippo, quartiere San Giovanni, 25 agosto alle ore 21.30; costo del biglietto 13.20 euro comprensivo dei diritti di prevendita