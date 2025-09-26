Sanzioni amministrative a società e altri soggetti, sottoscritto accordo tra Procura Generale e Finanza

Nella giornata di martedì 23 settembre presso la Procura Generale della Repubblica di Campobasso, è stato siglato l’accordo con la Guardia di Finanza per una più stretta collaborazione nell’accertamento degli illeciti e nell’irrogazione delle sanzioni amministrative a carico di società di capitali ed altri soggetti giuridici.

Si intende così perseguire l’efficace attuazione della disciplina sulla responsabilità degli enti in presenza di reati (ad esempio, le frodi fiscali, le truffe ai danni dei bilanci pubblici, il riciclaggio e altri ancora) che determinano a loro favore benefici di varia natura, in primo luogo economici.

L’intesa prevede il sistematico monitoraggio di tutte le indagini inerenti ai delitti “presupposto”, in modo che si possano per tempo avviare gli approfondimenti necessari alla verifica delle condizioni di legge ed all’accertamento della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto economico indagato.

Contemplata pure l’istituzione di un’apposita cabina di regia, per affrontare in via preventiva ogni potenziale dubbio interpretativo od applicativo, nonché momenti formativi, sempre orientati al perfezionamento delle procedure adottate.

Per finire, un gruppo di coordinamento si occuperà dell’individuazione di percorsi investigativi condivisi. Sono intervenuti anche i tre Procuratori della Repubblica del Distretto, nonché i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Campobasso e Isernia.