E’ stato ritrovato l’autobus che era stato rubato alla fine di agosto dal Terminal bus di Campobasso.

Il veicolo, utilizzato per il trasporto pubblico sulla tratta Campobasso-Ripalimosani e dal valore di diverse migliaia di euro, è stato rinvenuto in provincia di Foggia, nei pressi di Cerignola. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che i ladri abbiano utilizzato l’autobus per scopi poco chiari.

Al momento le indagini sono ancora in corso.