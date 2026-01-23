Ripalimosani guarda al futuro: grande partecipazione per l’incontro sulle Cooperative di Comunità, imprese al servizio del territorio

Molto partecipato l’incontro nella sala consiliare di Ripalimosani dedicato a “La cooperativa di comunità: come, perché, quando…”, segno tangibile di quanto il tema sia sentito nel cuore del borgo e non solo. Erano circa quaranta le persone presenti: un pubblico eterogeneo composto da sindaco, amministratori locali, rappresentanti dell’associazionismo e molti cittadini di ogni fascia d’età, arrivati anche dai paesi limitrofi per comprendere le potenzialità di questo innovativo modello di sviluppo.

A guidare l’approfondimento è stata Chiara Iosue, Presidente di Legacoop Molise, che ha subito chiarito un punto fondamentale: la cooperativa di comunità è una vera e propria impresa, non una semplice associazione. Il suo scopo è partire dai bisogni concreti e dai desideri dei residenti per trasformarli in servizi, attività e opportunità di lavoro.

Preziose le testimonianze “sul campo” di chi questo percorso lo ha già avviato con successo: Alessio Gentile, della cooperativa Artemisia di Castel del Giudice, e Gianluca Di Lonardo della cooperativa Terra Mea di Carovilli. Le loro esperienze hanno dimostrato come l’unione degli intenti possa realmente contrastare lo spopolamento e la carenza di servizi nei piccoli centri.

Il Sindaco di Ripalimosani, Marco Giampaolo, ha confermato la piena volontà dell’Amministrazione di sostenere il progetto. Sebbene il Comune non possa essere socio della cooperativa, il primo cittadino ha ribadito che l’ente agirà come partner e propulsore, mettendo a disposizione beni e servizi.

“Il nostro desiderio è vedere nascere una cooperativa di comunità che offra risposte concrete alle carenze di personale e ai bisogni del paese”, ha dichiarato Giampaolo, ipotizzando anche un coinvolgimento dei comuni limitrofi per fare rete e aumentare l’efficacia degli interventi.

L’incontro ha gettato un seme importante. Ora la palla passa alla cittadinanza: il successo dell’iniziativa dipenderà dalla volontà degli abitanti di mettersi in gioco e diventare protagonisti della gestione dei servizi comuni.

Da parte sua, Legacoop Molise ha rinnovato l’impegno a restare al fianco dei cittadini. Come ricordato dalla presidente Iosue, la struttura sarà a completa disposizione per fornire supporto tecnico e formativo a chiunque decida di intraprendere questa strada verso una forma di economia più umana, solidale e radicata nel territorio. Così come è stato per le altre cooperative di comunità nate nella nostra regione.