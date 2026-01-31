Riapertura del Castello Monforte con gli abiti storici

Il castello Monforte, uno dei luoghi più identificativi di Campobasso riapre
finalmente i battenti dopo un lungo restauro.
Il Muves – Museo delle vestimenta che ha sede proprio nel capoluogo
regionale, vuole celebrare questo avvenimento offrendo ai suoi visitatori la
possibilità di far conoscere quello che era il modo di vestire all’epoca dei
signori del glorioso maniero, ovvero, Cola di Monforte e sua moglie
Altabella di Sangro.
Si tratta di due modelli corrispondenti a quella che era la moda in voga alla
metà del 1400, commissionati dal direttore Antonio Scasserra alla
costumista Teresa Carafa, che ha lavorato agli abiti ed accessori di
importanti fiction storiche per la Rai e Mediaset come I Medici e
Leonardo.
Il Muves non è soltanto un luogo che ospita la prestigiosa collezione
Scasserra ma è anche una fucina di attività culturali in cui si conducono
studi e ricerche per le ricostruzioni sartoriali di abiti storici e costumi
tradizionali avvalendosi di figure professionali nel campo delle discipline
scientifiche e del mondo sartoriale.
I due abiti resteranno esposti nel salone del Muves per quindici giorni.