Riapertura del Castello Monforte con gli abiti storici

Il castello Monforte, uno dei luoghi più identificativi di Campobasso riapre

finalmente i battenti dopo un lungo restauro.

Il Muves – Museo delle vestimenta che ha sede proprio nel capoluogo

regionale, vuole celebrare questo avvenimento offrendo ai suoi visitatori la

possibilità di far conoscere quello che era il modo di vestire all’epoca dei

signori del glorioso maniero, ovvero, Cola di Monforte e sua moglie

Altabella di Sangro.

Si tratta di due modelli corrispondenti a quella che era la moda in voga alla

metà del 1400, commissionati dal direttore Antonio Scasserra alla

costumista Teresa Carafa, che ha lavorato agli abiti ed accessori di

importanti fiction storiche per la Rai e Mediaset come I Medici e

Leonardo.

Il Muves non è soltanto un luogo che ospita la prestigiosa collezione

Scasserra ma è anche una fucina di attività culturali in cui si conducono

studi e ricerche per le ricostruzioni sartoriali di abiti storici e costumi

tradizionali avvalendosi di figure professionali nel campo delle discipline

scientifiche e del mondo sartoriale.

I due abiti resteranno esposti nel salone del Muves per quindici giorni.