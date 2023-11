“Ri.Trovarsi per il futuro”.Convegno sulla giustizia a Campobasso

RI.TROVARSI PER IL FUTURO. Un Convegno sulla giustizia a Campobasso. Un’occasione speciale per presentare alla cittadinanza un progetto culturale per i detenuti e il loro reinserimento nella società. Il Convegno è organizzato e promosso dalla Comunità della Casa e dall’Ets Associazione Endèkate che operano nel capoluogo molisano.



Aprirà il Convegno la dott.ssa Daniela De Robert del ‘Collegio del Garante dei diritti delle persone private di libertà personale’ sul tema del rapporto tra privazione della libertà e vita umana che chiede di continuare a crescere. Interverrà poi il Consigliere di Stato dott. Luca Monteferrante, già magistrato del Tar Molise per un decennio, su tema delle Immagini della Giustizia e delle istanze contemporanee della Giustizia riparativa.



Concluderà i lavori la fondatrice e guida della Comunità della Casa Maria Teresa Pati la quale presenterà alla cittadinanza il progetto culturale Ri.Trovarsi che la Comunità della Casa e l’Associazione Endèkate intendono vivere nel territorio.



Il Convegno si svolgerà nella Sala della Costituzione del Palazzo della Provincia il giorno venerdì 10 novembre 2023 dalle ore 16:30 alle ore 20:30. Ingresso libero.