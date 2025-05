RHH e Lilt/Respira la vita, screening e percorsi di prevenzione contro il fumo

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, che si celebrerà il prossimo 31 maggio, la

collaborazione tra Responsible Research Hospital e LILT Campobasso ha promosso un evento volto

alla prevenzione e sensibilizzazione sui rischi del fumo.

Secondo l’OMS il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo ma è anche la

principale causa di morte evitabile. Il fumo è associato a numerosi rischi per la salute, inclusi tumori

(polmone, cavo orale, gola, ecc.), malattie cardiache (infarto, ictus), malattie respiratorie (bronchite

cronica, enfisema) e problemi riproduttivi. Anche il fumo passivo è dannoso e aumenta il rischio di

queste stesse patologie.

Per questo RHH e LILT Campobasso hanno messo in campo un’iniziativa molto partecipata e

coinvolgente che ha offerto screening gratuiti attraverso due distinti percorsi di prevenzione: un

percorso di Prevenzione Oncologica e un percorso di Prevenzione Cardiovascolare.

L’evento è stato organizzato al meglio dal dott. Francesco Palumbo e da RHH che ha messo a

disposizione non solo gli spazi ma anche le attrezzature radiologiche e gli operatori sanitari che sono

stati gentilissimi ed accoglienti.

Nell’ambito dell’evento è stato offerto ai partecipanti un counseling personalizzato sul fumo grazie al

dott. Mattia Scipioni, psicologo e referente “disassuefazione dal fumo” della LILT Campobasso, per

sensibilizzare sui rischi legati al tabagismo e promuovere eventuali percorsi di cessazione.

“Il fumo è un importante fattore di rischio per la salute – ha affermato la dott.ssa Carmela Franchella,

presidente LILT Campobasso – non soltanto per chi fuma ma anche per chi vive affianco ai fumatori

perché anche il fumo passivo arreca danni alla salute e colpisce principalmente i bambini. Quel che ci

preoccupa è che sono i giovani che fumano molto di più rispetto agli adulti. Per questo la LILT

Campobasso lavora nelle scuole con progetti di contrasto al tabagismo ben strutturati e con modalità

interattive”.