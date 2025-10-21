Responsable Research Hospital: sospesa temporaneamente la mobilitazione. Pagata buona parte delle spettanze

CGIL, CISL e UIL di categoria “Primo risultato ottenuto grazie alla lotta dei lavoratori e all’intervento della Regione. Ora attendiamo la convocazione per il piano di rilancio.”

A seguito della forte mobilitazione sindacale e del percorso avviato con lo stato di agitazione, le scriventi Organizzazioni Sindacali informano che la proprietà del Responsible Research Hospital ha proceduto al pagamento di buona parte delle spettanze arretrate dovute al personale.

Questo primo importante risultato è stato ottenuto grazie alla determinazione e alla compattezza di tutte le lavoratrici e i lavoratori, ma anche a seguito degli impegni assunti dalla Regione Molise, il cui intervento si è rivelato necessario per sbloccare l’immediata emergenza economica.

Alla luce di questi sviluppi, FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno deciso di sospendere temporaneamente le azioni di mobilitazione programmate (sit-in, fiaccolata e sciopero), in attesa di verificare l’evoluzione della situazione.

La vertenza, tuttavia, non è affatto conclusa. Il pagamento degli stipendi era il presupposto indispensabile, ma ora è indispensabile affrontare il nodo strategico del futuro della struttura. Restiamo pertanto in attesa di una formale e urgente convocazione da parte della Regione Molise e della proprietà, al fine di conoscere nel dettaglio il progetto imprenditoriale e il piano di rilancio che l’azienda intende mettere in campo.

Non possiamo permettere che l’incertezza continui a gravare sulle spalle dei dipendenti e sul futuro di un polo sanitario che consideriamo strategico per il territorio.

Un ringraziamento sentito va a tutte le lavoratrici e i lavoratori per la straordinaria determinazione, la compattezza e la dignità dimostrate in questa difficile fase. Estendiamo la nostra gratitudine alla cittadinanza e alle istituzioni locali che, in queste ore, hanno manifestato vicinanza e solidarietà, comprendendo la portata sociale di questa vertenza.

CGIL, CISL e UIL manterranno altissimo il livello di attenzione e sono pronte a riprendere immediatamente la mobilitazione qualora gli impegni sul futuro della struttura E IL REGOLARE PAGAMENTO DEGLI STIPENDI, non dovessero concretizzarsi.

FP CGIL Molise FP CISL Abruzzo Molise UIL FPL Molise

Antonio Amantini Carlo Rosati Emilio Corbo

Anna Valvona Angela Priston Vincenzo Fraticelli