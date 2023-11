Reclutamento del personale in Comune a Campobasso, Esposito deposita mozione

Il consigliere comunale Domenico Esposito (FI) ha depositato una Mozione riguardante le procedure di reclutamento del personale in Comune a Campobasso.

“Una scelta procedurale che non premia il percorso lavorativo dei dipendenti interni, pur riconosciuto da un nuovo quando normativo nazionale che avrebbe loro consentito scatti di carriera premiando l’impiego e la dedizione lavorativa profusa nel tempo presso l’Ente di appartenenza. Una scelta anche costosa per il Comune di Campobasso che per affrontare questa procedura concorsuale sborserà la cifra di quasi 100.000 euro”. La discussione al prossimo Consiglio comunale.