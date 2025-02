Progetto WEEEWaste, incontro alla Cte di Campobasso

Si è tenuto presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso, lo stakeholder seminar del progetto WEEEWaste, cofinanziato dal programma INTERREG Europe di cui il Comune Capoluogo è partner. Il progetto WEEEWaste mira a sviluppare politiche nazionali, regionali e locali per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, promuovendone il riutilizzo, la raccolta, il riciclo e altre forme di recupero, sostenendo così il raggiungimento della Direttiva RAEE 2012/19/UE. La direttiva mira a promuovere il riutilizzo e il ritiro di tali rifiuti in modo da ridurne lo smaltimento.

Si sforza inoltre di migliorare le prestazioni ecologiche di tutti i membri coinvolti nella gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questi membri comprendono quelli direttamente coinvolti nel trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché produttori, distributori e consumatori.



Durante l’evento, a cui hanno partecipato gli stakeholder territoriali individuati nel corso del progetto, si è parlato delle attuali politiche in ambito di raccolta, riciclo e riuso dei RAEE e dell’azione pilota che il Comune di Campobasso proporrà al programma INTERREG Europe per facilitare questo processo. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini è risultato essere un aspetto cruciale per il miglioramento delle politiche locali che, unito a contenitori di raccolta “smart” che verrebbero installati sul territorio, potrebbe aumentare la percentuale di RAEE raccolti e riciclati, contribuendo così ad una migliore gestione dei rifiuti considerati pericolosi.