Progetto Weeewaste: Il Comune di Campobasso partecipa all’incontro internazionale a Danzica

Il Comune di Campobasso ha preso parte

all’incontro internazionale del progetto europeo WEEEWaste, nell’ambito del

programma Interreg Europe, che si è svolto ieri e oggi a Danzica, in Polonia.

A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti l’assessore

all’Ambiente Simone Cretella e il direttore della SEA (Servizi e Ambiente)

Mauro Vitolo.

L’incontro ha visto la partecipazione di partner istituzionali e tecnici

provenienti da diversi Paesi europei, impegnati nella promozione di buone

pratiche per la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).

Durante la sessione “Policy Discovery Journey”, il Comune di Campobasso

ha presentato il Piano Strategico per l’Area Vasta, illustrando le azioni

previste per una gestione sostenibile e integrata dei rifiuti urbani.

Il programma dell’incontro ha incluso visite tecniche presso impianti di

selezione e trattamento dei rifiuti, oltre a momenti di confronto tra le

municipalità e gli operatori del settore, favorendo lo scambio di esperienze e il

potenziamento delle politiche locali in materia ambientale.

La partecipazione di Campobasso si inserisce in un percorso europeo di

cooperazione e condivisione, volto a sviluppare strategie efficaci per la

gestione dei rifiuti e la transizione ecologica.