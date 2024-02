Progetto “Safe Driving”, continuano i controlli dei Carabinieri

Continua con risultati tangibili il progetto “Safe Driving”, l’iniziativa chiave per la sicurezza stradale a Campobasso, che nella serata del 16 Febbraio 2023 ha visto un’intensificazione dei controlli nelle zone di Piazza Pepe e Piazza Falcone e Borsellino, dalle ore 19:00 alle 24:00. Al centro di questa operazione, l’azione decisa e coordinata dei Carabinieri della Compagnia di

Campobasso, che hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno nella tutela della sicurezza pubblica.



Durante l’operazione sono state controllate complessivamente 73 persone e 57 veicoli. L’attenzione degli operatori si è concentrata sulla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, con un’attenzione particolare alla guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti. Gli esiti dei controlli hanno portato all’emissione di 8 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui spicca una sanzione per guida in stato di ebrezza, confermando l’importanza di tali operazioni per la prevenzione degli incidenti stradali, la tutela della sicurezza pubblica e per mantenere alto il livello di sicurezza sulle strade della città, soprattutto in momenti critici come le serate del fine settimana.



La collaborazione con l’unità mobile sociosanitaria, il Comune di Campobasso e la Croce Rossa Italiana ha amplificato l’efficacia dei controlli, fornendo un supporto immediato per le verifiche e contribuendo alla campagna di sensibilizzazione. Il progetto “Safe Driving” si conferma un pilastro fondamentale nelle strategie di prevenzione e sicurezza, grazie all’inesauribile impegno delle forze dell’ordine e alla collaborazione tra le varie istituzioni e organizzazioni.