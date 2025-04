Progetto per il Distretto del Cibo Cerealicolo Molisano: Un Futuro diCollaborazione per il Territorio Rurale

Un’importante iniziativa per lo sviluppo del comparto

agricolo molisano è in arrivo, con la presentazione del progetto per la costituzione del

Distretto del Cibo Cerealicolo Molisano. L’evento si terrà il 16 aprile alle ore 15:00

presso la sala del Parlamentino della Regione Molise.

Il progetto mira a rafforzare il settore cerealicolo regionale, riconosciuto per la sua

eccellenza e tradizione, attraverso una più stretta collaborazione tra imprese agricole,

operatori dell’agroalimentare, enti locali, università e associazioni di categoria.

L’obiettivo è supportare la competitività, l’innovazione e la sostenibilità ambientale del

settore.

L’iniziativa si propone come risposta all’esigenza di unire le forze per affrontare le

sfide del mercato, facilitando la creazione di reti territoriali e generando valore

condiviso per contribuire al rilancio dell’economia rurale molisana. Il Distretto del Cibo

Cerealicolo Molisano si focalizzerà su priorità quali il contrasto allo spopolamento

delle aree interne, il coinvolgimento delle nuove generazioni e la creazione di una

filiera integrata.

La Regione Molise ha accolto favorevolmente questa proposta, che vede il

coinvolgimento di Hubacus Molise e Studio Italia nella sua ideazione e organizzazione.

Hubacus Molise, sezione locale di Hubacus Ancona, è un’associazione impegnata

nello sviluppo di sistemi produttivi locali e nella valorizzazione dell’identità territoriale.

La realizzazione del Distretto del Cibo Cerealicolo Molisano si baserà sul contributo

sinergico di un’ampia gamma di attori del territorio. Oltre ai promotori, il progetto

coinvolgerà numerose realtà del mondo agricolo e agroalimentare, tra cui aziende

produttrici, trasformatori, organizzazioni di categoria e confederazioni. Un sostegno

cruciale arriverà anche da enti locali, istituzioni universitarie e scolastiche del settore

agrario, Gruppi di Azione Locale (GAL), associazioni attive nella promozione

territoriale e nel settore ambientale, e rappresentanti del mondo sindacale e della

bilateralità agricola. La pluralità e la rappresentatività di questi soggetti sono

considerate essenziali per la definizione di strategie condivise e per la concreta

attuazione degli obiettivi del Distretto.

Il convegno del 16 aprile rappresenterà un momento di confronto e condivisione per

costruire un percorso di crescita per il Molise rurale. L’incontro offrirà l’opportunità di

illustrare nel dettaglio le motivazioni e gli obiettivi del costituendo Distretto, invitando

tutti i soggetti interessati a partecipare attivamente a questo importante progetto.

La creazione del Distretto del Cibo Cerealicolo Molisano si fonda sulla convinzione che

solo attraverso il rafforzamento delle reti territoriali tra imprese, organizzazioni della

società civile e pubbliche amministrazioni sia possibile superare le criticità del

mercato e valorizzare la filiera del cibo, salvaguardando le tradizioni e la cultura rurale

del territorio.

Tutti gli attori del territorio – istituzioni, imprese, associazioni e cittadini – sono

invitati a partecipare al convegno del 16 aprile alle ore 15:00 presso la sala del

Parlamentino della Regione Molise per contribuire alla costruzione del futuro del

Molise rurale.