Progetto DETOCS: sostegno per la ripresa delle infrastrutture turistiche a seguito della crisi derivata dalla pandemia Covid-19

Il Comune di Campobasso, in qualità di partner del progetto DETOCS – DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support -, finanziato nell’ambito del programma INTERREG Europe, ha organizzato un meeting con gli attori locali e con le amministrazioni dei Comuni dell’area vasta di Campobasso per discutere dei progressi e delle buone pratiche progettuali. L’incontro, che si è tenuto presso la Casa delle Tecnologie Emergenti in contrada Selvapiana, ha avuto lo scopo di raccogliere idee e suggerimenti utili al miglioramento della strategia dell’area vasta di Campobasso sui temi della ripresa economica e della transizione energetica delle infrastrutture turistiche.



Il progetto DETOCS – DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support – mira, infatti, a sostenere la ripresa delle infrastrutture turistiche a seguito della crisi derivata dalla pandemia Covid-19, in modo sostenibile e a basse emissioni di carbonio. In questo modo, DETOCS è conforme alle politiche a lungo termine dell’UE per la decarbonizzazione dell’economia.



Gli obiettivi del progetto si articolano in cinque aree tematiche:

 Agevolare la decarbonizzazione delle infrastrutture turistiche;

 Aumentare l’efficienza energetica delle infrastrutture turistiche;

 Aumentare l’autosufficienza energetica del settore turistico;

 Promuovere nuove forme di turismo, come il turismo virtuale, che hanno un basso consumo energetico e rilasciano meno emissioni di carbonio;

 Assistere il settore turistico nell’adattamento all’attuale situazione energetica; diminuire la quota dei costi energetici sul totale dei costi

operativi, in quanto lo status quo minaccia la loro redditività e vitalità economica.