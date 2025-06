Primato multe a Campobasso – Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà), quanti deisoldi incassati dalle multe si spendono per la sicurezza di automobilisti e pedoni?”

“Quello per le multe agli automobilisti di Campobasso è un primato nazionale di cui

avremmo volentieri fatto a meno”: così Aldo Di Giacomo, presidente Associazione Cultura

e Solidarietà commenta l’incremento maggiore delle multe nel 2024 rispetto all’anno

precedente. Il comune che registra l’incremento maggiore delle multe rispetto al 2023 è

infatti Campobasso, +174% (da 112mila a 308mila euro).



“I dati che arrivano dal Codacons – aggiunge – confermano ciò che pensano tutti i cittadini

di Campobasso e del Molise: le multe sono lo strumento più facile e diretto per fare cassa

attingendo direttamente dalle tasche dei proprietari di auto. Più difficile invece è realizzare

le condizioni di maggiore sicurezza stradale tenuto conto che il capoluogo molisano

registra un alto numero di incidenti. Vale per tutti l’esempio delle condizioni di transito e la

sicurezza di Via XXIV Maggio, arteria nevralgica del tessuto urbano di Campobasso che

collega il centro cittadino alla zona commerciale e industriale di Colle delle Api.

Più volte i

residenti e i titolari di attività commerciali – aggiunge Di Giacomo – hanno denunciato,

inascoltati, le carenze, in primo luogo l’illuminazione fortemente insufficiente ed

inadeguata nelle ore serali e la mancanza di strisce pedonali per un lungo tratto iniziale

dell’arteria, in cui molte persone attraversano la strada in condizioni di pericolo. Non è

casuale che proprio in questa strada si sono verificati quattro incidenti nell’arco di dieci

giorni. Proprio alla luce del “primato” sorge spontanea una domanda: quanti dei soldi

incassati dalle multe si spendono per la sicurezza di automobilisti e pedoni? Servono

interventi programmati per la manutenzione delle strade, ma anche interventi a tutela

degli utenti più deboli e programmi di educazione stradale nelle scuole”.