Prevenzione dei tumori e le buone pratiche, convegno al Responsible Research Hospital

Nell’Unione Europea sono state 2,7 milioni le persone cui è stato diagnosticato un cancro nel 2020 e ulteriori 1,3 milioni hanno perso la vita a causa di questa malattia. Una diagnosi di cancro ha pesanti conseguenze sulla vita di chi ne è colpito, ma anche su quella della sua famiglia e dei suoi cari. È però noto che circa il 50% delle morti per tumore e il 40% dei nuovi casi di tumore sono potenzialmente prevenibili in quanto causate da fattori di rischio modificabili.

In Italia i fattori di rischio comportamentali e, quindi, modificabili sono ritenuti responsabili ogni anno di circa 65.000 decessi oncologici. Nel nostro Paese, tuttavia, cresce notevolmente il numero di donne e uomini che sopravvivono alla diagnosi di tumore, aumenta il tasso di guarigioni e sempre più persone tornano ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale.

Una prevenzione efficace parte dalla conoscenza: sapere se e come è possibile ridurre le probabilità di sviluppare un tumore è il primo passo per mantenersi in salute. Sono tre i tipi di prevenzione accessibili a tutti: primaria, per evitare per quanto possibile l’insorgere della malattia; secondaria, per la diagnosi precoce di una malattia già in corso; terziaria, per ridurre la probabilità di recidive.

È pertanto necessario un rinnovato impegno per evitare che il numero di vite perse a causa delle malattie neoplastiche aumenti nei prossimi anni. Per questo l’Avis Regionale Molise, partner della Regione Molise per il piano di prevenzione 2020-2025, e l’ADMO Regionale Molise hanno promosso un incontro per sensibilizzare la popolazione sul tema prevenzione.

L’evento, patrocinato dal Consiglio Regionale Molise e dal Responsible Research Hospital, si terrà venerdì 8 marzo dalle ore 9.00 nell’Aula Crucitti del Responsible Research Hospital in Largo Gemelli, 1 a Campobasso. La scelta della Festa della Donna non è casuale, ma è un segnale di particolare attenzione, soprattutto alla prevenzione delle patologie che riguardano l’ambito propriamente femminile. “Non possiamo né vogliamo dimenticare, anche in questa occasione, il supporto che la Presidenza del Responsible Research Hospital, ha dato e continua a dare al mondo del volontariato” commenta Eugenio Astore, Presidente Avis Campobasso – Admo Molise “per questo li ringraziamo per la fiducia che hanno voluto riporre in noi”. Si allega programma completo dell’evento.