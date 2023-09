Presentazione del test in Regione Molise di IT Alert, il sistema pubblico di allarme per le grandi emergenze

La Direttiva PCM del 7 febbraio 2023 disciplina il sistema di allarme pubblico per le sole

attività di protezione civile, prevedendo una fase di sperimentazione, attualmente in corso.

La fase di sperimentazione prevede un test con l’obiettivo di diffondere il sistema IT-Alert e

rendere consapevoli i cittadini sulle modalità di diffusione del messaggio di allerta sui dispositivi

cellulari.

Sul territorio della Regione Molise, il test IT-Alert verrà effettuato il giorno 19 Settembre

2023 alle ore 12.00.

Tutti i dispositivi mobili agganciati a celle di telefonia nella nostra Regione suoneranno

contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati e riceveranno il messaggio test del nuovo sistema di allarme pubblico.

Superata la fase di sperimentazione, IT-Alert consentirà di informare direttamente la

popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a sei casistiche di competenza del Servizio nazionale di protezione civile. È importante sottolineare che IT-Alert non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrà a integrarle.

Presentazione del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale denominato IT-Alert, in programma il 5 settembre 2023, alle ore 10:00, da tenersi in modalità videoconferenza, con il seguente programma:



10.00 Saluti istituzionali

Francesco Roberti – Presidente della Giunta Regionale

Michela Lattarulo – Prefetto di Campobasso

Franca Tancredi – Prefetto di Isernia

10.20 Introduzione ai lavori

Claudio Iocca – Direttore Servizio Protezione civile Regione Molise

Presentazione del sistema IT-Alert

Antonio Cardillo – Funzionario Servizio Protezione civile Regione Molise

Presentazione del test sperimentale

Mario Spidalieri – Funzionario Servizio Protezione civile Regione Molise

11.00 Conclusioni/saluti

Francesco Roberti – Presidente della Giunta Regionale

Al termine della videoconferenza seguirà- una conferenza stampa presso la sala “Parlamentino”

sita al piano -1 degli uffici regionali di via Genova, 11 in Campobasso.

