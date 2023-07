Presentato a Palazzo San Giorgio il cartellone del Campobasso Summer Festival 2023

Torna, come sempre nel mese di agosto e per il quarto anno consecutivo, il Campobasso Summer Festival. L’appuntamento musicale di punta dell’estate del capoluogo di regione, in pochi anni ha saputo consolidarsi come il palcoscenico ideale per una quattro giorni di musica e divertimento.

Una proposta che dal punto di vista artistico e musicale sta crescendo costantemente anno per anno, insieme alla voglia di stare insieme e alla curiosità di scoprire nuove possibili situazioni di aggregazione sociale e culturale soprattutto per i più giovani, ma non solo.

Il programma ufficiale del Campobasso Summer Festival è stato presentato nel corso di una conferenza stampa svolta presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio, alla quale hanno partecipato il vice sindaco e assessore alla Cultura, Paola Felice, il presidente della Commissione Consiliare Cultura, Nicola Giannantonio e, per la parte più espressamente artistica e musicale, Pippo Venditti.

Tante le novità anche per l’edizione del 2023 che si terrà a Campobasso dal 22 al 25 agosto, a iniziare dal cambio della location che ospiterà tutti gli eventi musicali. Dopo tre anni il Campobasso Summer Festival trasloca dal Parco E. De Filippo del quartiere San Giovanni, dove di fatto l’Amministrazione Comunale lo ha fatto nascere e crescere aggiungendo ogni anno qualcosa di significativo sia dal punto di vista artistico che organizzativo, all’Area Eventi di Selva Piana.

“Il Campobasso Summer Festival sta diventando grande – ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice – e questo sia in termini di pubblico che per quel che riguarda i singoli eventi artistici e musicali che per quattro giorni consecutivi riusciamo ogni anno a proporre. Tutto ciò non può che renderci orgogliosi per il lavoro di ideazione e di promozione che intorno a questa manifestazione abbiamo condotto come Amministrazione in questi quattro anni, tenendo conto anche con quale tenacia siamo riusciti a garantire in sicurezza anche gli eventi delle edizioni ricadute negli anni della pandemia. Ebbene, – ha spiegato l’assessore Felice – già con i numeri raggiunti in occasione dell’edizione dello scorso anno del Campobasso Summer Festival, si è arrivati di fatto a un punto di svolta e di crescita in positivo che era doveroso e naturale portasse a una proposta organizzativa logisticamente adeguata, in vista di questa edizione 2023 che siamo certi troverà, come del resto sta già accedendo sin dai primi giorni di prevendita dei biglietti, il riscontro e l’entusiasmo che caratterizza da sempre l’atmosfera del Summer Festival nella nostra città.

Abbiamo così progettato per tempo di organizzare l’edizione 2023 del Campobasso Summer Festival presso quella che è oramai conosciuta come l’area eventi di Selva Piana, luogo che negli ultimi anni è stato già ampiamente testato per ospitare manifestazioni musicali di grande impatto e che ha dimostrato di essere il luogo adatto in termini sia di capienza che di sicurezza per eventi di questo genere. L’area eventi di Selva Piana ha un grande parcheggio e una zona dove il pubblico può attendere l’apertura dei cancelli in totale sicurezza senza creare intoppi alla regolare circolazione cittadina.”

A presentare nello specifico le scelte musicali e gli artisti del Campobasso Summer Festival 2023, hanno pensato Nicola Giannantonio, presidente della Commissione Consiliare Cultura, e Pippo Venditti.

Il 22 agosto, ad aprire la quarta edizione dell’attesissima rassegna musicale estiva, insieme ai Santi Francesi, vincitori dell’ultima edizione di X Factor, salirà sul palco dell’area eventi di Selva Piana anche il l’artista di origini campane Napoleone. Dalla vittoria della sedicesima edizione di X Factor, i Santi Francesi hanno pubblicato nuova musica e calcato i palchi dei club delle principali città d’Italia, davanti a migliaia di fan. Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso), i componenti del duo hard-pop di Ivrea, nel 2019 hanno pubblicato Tutti Manifesti, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify. Nel 2020 hanno preso parte alla line up di Spaghetti Unplugged e nello stesso anno hanno collaborato con DADE al brano Giovani Favolosi, singolo con il quale hanno vinto l’edizione di Musicultura nel 2021, per poi giungere a luglio 2022 ad esibirsi al Ferrara Summer Festival, dove aprono il live di Madame e Blanco. Il 2022 termina per loro con la vittoria della sedicesima edizione di X Factor Italia e la release dell’EP “in fieri”, portato in scena a gennaio nel loro primo tour nei club.

Il 23 agosto, la seconda serata del Campobasso Summer Festival 2023, avrà come protagonisti Teenage Dream, il party che sta catturando l’attenzione di migliaia di persone in tutta Italia dedicato a musica, film e serie Tv degli anni 2000.

Il 24 agosto, spazio al rapper napoletano Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente. Icona dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Il suo palmares include 19 dischi di platino e 13 dischi d’oro, per oltre 1,2 miliardi di streaming audio e video.

Il 25 agosto, la serata conclusiva del Campobasso Summer Festival edizione 2023 sarà affidata a Manuel Agnelli che approderà a Campobasso con il suo tour estivo che lo sta portando già da diverse settimane nelle arene e nei principali festival di tutta Italia. Manuel Agnelli viene da una stagione autunnale particolarmente ricca di traguardi e soddisfazioni: la pubblicazione del suo primo album solista Ama il prossimo tuo come te stesso, la vittoria ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento con il brano La profondità degli abissi. Anche l’inverno e la primavera hanno portato molti frutti: oltre all’impegno a teatro – con l’opera rock Lazarus firmata da David Bowie, in cui ha recitato nei panni del protagonista, incantando la critica e un pubblico numerosissimo – è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti come il Premio Amnesty International Italia (per la canzone Severodoneskt) e il Magna Grecia Film Festival.

Tutti e quattro gli eventi del Campobasso Summer Festival 2023 avranno inizio alle 21.00 e i biglietti sono già disponibili in prevendita sulle maggiori piattaforme online come ciaotickets.com e ticketone.it o anche direttamente in città, a Campobasso, recandosi nelle rivendite autorizzate.

Questi i costi dei biglietti di ciascun concerto:

Santi Francesi e Napoleone, Area Eventi Selva Piana, 22 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 11 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Teenage Dream, Area Eventi Selva Piana, 23 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 13.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Luché, Area Eventi Selva Piana, 24 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 14.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Manuel Agnelli, Area Eventi Selva Piana, 25 agosto alle ore 21.30; costo del biglietto 13.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.