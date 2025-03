Premiata a Campobasso “Cora d’Zia”, tra le migliori 50 Steakhouse d’Italia

In Italia sono circa 2500 i ristoranti che hanno un menu principalmente dedicato alla carne, e sono solo 50 le migliori steakhouse premiate da “braciamiancora“, il progetto fondato da Michele Ruschioni, che da oltre 10 anni seleziona steakhouse, macellerie, bracerie e luoghi dedicati alla carne a tutto tondo.

Nella lista a 1,2 e 3 fiamme “prende fuoco” anche il Molise grazie al gran lavoro svolto dallo staff di Cora d’Zia, a Campobasso.

E per chi ancora crede che il “Molise non esiste“: occhi aperti, forchetta pronta, perché Michele di Lisio, proprietario e fuochista di Cora d’Zia, ha acceso la sua prima fiamma e non intende fermarsi qui. Nel pomeriggio del 21 marzo, lo staff di Braciamiancora ha consegnato alla Braceria Cora d’Zia la targa che annovera la steakhouse locale tra le migliori 50 Bracerie d’Italia.

Ad accogliere il premio era presente anche il consigliere comunale Stefano Ramundo che ha portato gli auguri di tutta l’amministrazione, perché “un riconoscimento così importante raccoglie l’orgoglio dell’intera Città. Ancora una volta i ristoratori del capoluogo hanno dimostrato l’eccellenza culinaria che offre Campobasso, e il Molise tutto”.