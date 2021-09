Precisazioni dell’Amministrazione Comunale sull’affissione in città di manifesti No Vax

Riguardo alla comparsa in città di alcuni manifesti No vax, l’Amministrazione comunale intende precisare che si tratta di affissioni avvenute su spazi pubblicitari gestiti dalla società privata che ha in appalto questo servizio, per cui, quanto è stato affisso, ricade nella responsabilità della società e del cliente che ha richiesto l’affissione.

I responsabili della società, interpellati dal Comune, ritengono di non aver contravvenuto alcuna legge. Sulla vicenda la Digos sta svolgendo i dovuti accertamenti, necessari per capire se sono ravvisabili reati.

Si sottolinea pertanto che in alcun modo i messaggi recati nei manifesti affissi sono riconducibili all’Amministrazione comunale. La stessa Amministrazione invita i cittadini a non tener conto di questo genere di messaggi, ma bensì a consultare per ogni tipo di informazione sui vaccini i propri medici, non lasciandosi condizionare da messaggi propagandistici, ritenendo importante che la campagna di vaccinazione prosegua in modo sempre più deciso.