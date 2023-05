Praitano: “Accordo raggiunto per la durata di 9 anni, tra Comune e Campobasso 1919, con eventuale possibilità di rinnovo, per la gestione dello stadio”

L’Amministrazione Comunale di Campobasso e la S.S.D. Campobasso 1919 hanno sottoscritto la convenzione per la concessione della gestione dello stadio comunale. L’accordo, della durata di 9 anni con eventuale possibilità di rinnovo, consentirà alla società di organizzare al meglio la propria attività sportiva, prevedendo nei dettagli le garanzie necessarie perché la casa del calcio comunale, simbolo di uno sport che ha fatto appassionare migliaia di tifosi campobassani, rappresenti per il futuro un luogo, adeguatamente conservato, in cui si potranno ospitare eventi sportivi e culturali capaci di emozionare questa e le prossime generazioni.

“L’impianto resterà di proprietà del Comune di Campobasso, – ha detto l’assessore alle Attività Sportive del Comune di Campobasso, Luca Praitano – ma verrà utilizzato prevalentemente per allenamenti e partite della S.S.D. Campobasso 1919, salvo la possibilità dell’ente di utilizzarlo alcune volte l’anno per l’organizzazione di eventi diversi.”

Nel caso fosse la società ad utilizzare lo stadio per motivi diversi dalla disputa delle partite ufficiali o delle partite amichevoli e da ciò ne derivassero degli introiti, il Comune avrà diritto ad una percentuale dell’incasso, ferma restando la corresponsione del canone annuo previsto.

“Si è voluto inserire, inoltre, di comune accordo, una riserva di futura vendita, – ha sottolineato Praitano – in modo da poter valutare negli anni anche questa opzione, pur nel rispetto della competenza del Consiglio Comunale in materia di alienazione dei beni del patrimonio immobiliare. Alla recente promozione si è voluto aggiungere un’ulteriore mattonella sulla strada che ci auguriamo porti verso grandi soddisfazioni sportive e non.”