Polizia Scuola Allievi Agenti “G. Rivera”: giornata interamente dedicata alla prevenzione del tumore al seno

La Polizia di Stato della Scuola Allievi Agenti “G. Rivera” di Campobasso ha voluto celebrare ieri, 21 marzo, l’arrivo della primavera, con una giornata interamente dedicata alla prevenzione del tumore al seno, una patologia che colpisce ogni anno in Italia circa 55mila donne.

L’iniziativa è nata dopo aver acclarato che l’emergenza Covid 19 ha fatto diminuire fortemente i controlli sanitari ordinari, registrando ripercussioni negative finanche sul cancro, rallentando anche il processo di raccolta dei dati da parte dei registri dei tumori

L’evento “rosa”, voluto dal Direttore della Scuola di Polizia “Giulio Rivera”, dr Valeria Moffa, è stato realizzato grazie alla disponibilità dal Prof. Pasquale ZAGARESE, senologo che per oltre 40 anni ha dedicato, presso varie aziende ospedaliere, la propria competenza professionale alla battaglia contro il tumore al seno.

Il dr ZAGARESE, per il quale la prevenzione ha sempre rappresentato la mission della sua attività medica, durante l’incontro in-formativo si è rivolto alle 51 frequentatrici allieve del 216° corso per Agenti, e alle numerose donne in servizio presso i vari uffici territoriali della Polizia di Stato della provincia di Campobasso sensibilizzandole sull’importanza della diagnosi precoce, dei sani stili di vita, sulle corrette modalità di autocontrollo, tutti consigli suggeriti con il garbo e l’eleganza che lo contraddistinguono.

Inoltre, al termine dell’evento, presso la sala Medica dell’Ufficio Sanitario della Questura, recentemente intitolato al compianto dr Alfredo LESTINI, grazie anche alla generosità e alla disponibilità della “MEDILCASA” e del suo Amministratore, dr Francesco NATALI, che hanno messo a disposizione un impianto ecografico, a titolo gratuito, sono stati effettuati controlli alle donne che lavorano presso la cittadella della Polizia di Stato di via Tiberio.