 “PNRR, Codice dei Contratti ed Equo Compenso: Gestione Responsabile delle Risorse Pubbliche”, convegno a Campobasso

“PNRR, Codice dei Contratti ed Equo Compenso: Gestione Responsabile delle Risorse Pubbliche” – National Expenditure and Transformation – Event on Contacts, Development and Governance Excellence si terrà il 31 gennaio 2024 a Campobasso, presso l’Aula Modigliani del II Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise, a partire dalle ore 14:30.

Focus degli interventi: Gli interventi previsti spazieranno su una vasta gamma di argomenti strategici, quali lo sviluppo sostenibile, la governance economica, la progettazione di servizi, l’innovazione e la governance nelle aree interne, il nuovo Codice dei Contratti ed Appalti Pubblici, e gli equi compensi.

Il ruolo centrale del PNRR: Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile e nella governance economica, come sottolineato anche dal titolo dell’evento. Creato per supportare l’Italia nel superare gli impatti della pandemia COVID-19 e favorire una crescita economica sostenibile, il PNRR è progettato per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il nuovo Codice dei Contratti ed Appalti Pubblici: Entrato in vigore il 1° aprile 2023, il nuovo Codice dei Contratti ed Appalti Pubblici ha introdotto significative nuove modalità e criticità negli affidamenti. La Circolare MIT del 12.07.2023 fornisce un quadro dettagliato delle relazioni tra il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 e il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, con particolare riferimento alla disciplina applicabile agli interventi PNRR.

Equo compenso e nuovi tariffari: Un ulteriore argomento di rilievo sarà dedicato agli equi compensi e ai nuovi tariffari. Il principio dell’equo compenso, fondamentale per garantire una retribuzione adeguata per il lavoro svolto, sarà esaminato nel contesto delle nuove disposizioni introdotte dal Codice dei Contratti ed Appalti Pubblici.

Partecipazione chiave: La presenza di tutte le professioni tecniche, di Anci, Ance Unaco ed Assorup, costituisce un notevole valore aggiunto, offrendo una prospettiva ampia e diversificata su queste tematiche cruciali. La collaborazione tra i vari a