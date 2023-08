“PNRR – Bando Parco Agrisolare 2023. Giornata Informativa”

Oggi, Martedì 29 Agosto, ore 17:30, presso l’Incubatore Sociale “Antonio Di Lallo” di Via Monsignor Bologna 15 di Campobasso, il GAL Molise Verso il 2000 organizza un evento informativo per parlare delle opportunità del nuovo Bando Parco Agrisolare – Annualità 2023 pubblicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



Il bando PARCO AGRISOLARE, finanziato nell’ambito degli interventi del PNRR, permette la realizzazione di impianti fotovoltaici con una spesa massima di 2.300.000,00 euro ed è destinato agli imprenditori agricoli, attivi nella produzione o nella trasformazione dei prodotti agricoli, alle imprese agroindustriali, alle cooperative agricole e alle imprese della ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica e con un contributo a fondo perduto fino all’80% dei costi.



Il bando, attraverso l’erogazione di finanziamenti a fondo perduto, mira a promuovere l’autonomia energetica delle imprese del settore anche attraverso l’installazione di sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica nonché lo smantellamento e rimozione dell’amianto, l’isolamento termico dei tetti e la creazione di sistemi di areazione.



Si tratta di un’occasione di un’occasione da non perdere per le imprese del territorio visti anche i rincari nelle bollette dell’energia.

Sarà possibile partecipare all’incontro in presenza o online tramite link zoom