Pietracatella: Sabato i funerali di Antonella e Sara. Proclamato il lutto cittadino

Pietracatella si prepara a dare l’addio a Sara e Antonella, le due vittime della tragedia nei giorni scorsi. I funerali si terranno nella mattinata di sabato 10 gennaio, alle ore 10, presso la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.

In previsione della partecipazione numerosa, l’amministrazione comunale ha predisposto, in collaborazione con la Prefettura di Campobasso, un servizio di ordine pubblico finalizzato a garantire lo svolgimento delle esequie in condizioni di sicurezza. Le misure interesseranno soprattutto la viabilità e il presidio dell’area attorno alla chiesa, per consentire una partecipazione ordinata e rispettosa. Per l’occasione il sindaco Antonio Tomassone ha proclamato il lutto cittadino.