Petrella Tifernina/Installato il primo punto di ricarica per veicoli elettrici

L’Amministrazione Comunale di Petrella Tifernina è lieta di annunciare l’attivazione di un nuovo

servizio per la cittadinanza: il primo punto di ricarica per veicoli elettrici, installato in Corso

Vittorio Emanuele III, all’incrocio con Piazza Umberto I.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Comune verso la promozione della

mobilità sostenibile e la riduzione dell’impatto ambientale. Il nuovo punto di ricarica rappresenta

un passo concreto per facilitare la transizione ecologica, offrendo un’infrastruttura moderna e

accessibile a residenti e visitatori che scelgono di viaggiare in modo più responsabile.

“Con questo intervento – dichiara il Sindaco Alessandro Amoroso– confermiamo la volontà di

rendere il nostro Comune sempre più attento all’ambiente, dotandolo di servizi utili e allineati

alle sfide del futuro. È un segnale importante per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio.”

Il punto di ricarica è già operativo e utilizzabile secondo le modalità indicate sul posto. Per

maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Tecnico comunale.