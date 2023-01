Petrella Tifernina: apre al pubblico il distributore di carburanti self service di proprietà comunale

Dopo alcuni giorni di lavoro, mercoledì 11 gennaio, ha aperto al pubblico il distributore di carburanti self service di proprietà comunale a Petrella Tifernina.

L’Ente municipale lo ha rilevato lo scorso ottobre dopo che la titolare aveva manifestato l’intenzione di cessare l’attività, a fine dicembre 2022, proponendo la cessione dell’impianto. Un progetto che il sindaco Amoroso ha subito preso in considerazione, per non privare i cittadini di un servizio pubblico.

“Caro cittadino di Petrella Tifernina –scrive in un messaggio il sindaco Alessandro Amoroso –, da stasera entra in funzione il self service di tua proprietà. Oggi il prezzo medio alla pompa rilevato da ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è di 1,780 euro al litro per la benzina e 1,840 per il gasolio. Fare rifornimento a casa tua significa mantenere in vita un servizio che non ha prezzo”.