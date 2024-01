L’Amministrazione comunale di Petrella Tifernina aderisce al Bando Turismo delle Radici promosso dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione territoriale e costituisce un Comitato di Scopo. Il 2024 è l’anno del turismo di ritorno.

Sono coinvolti i Comuni italiani nelle attività previste per il 2024 “Anno delle radici italiane” nell’ambito del Progetto PNRR “Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19” Nell’ambito di tale iniziativa, i Comuni potranno organizzare eventi e attività di interesse per gli italiani all’estero e per gli italo-discendenti originari del loro territorio, nonché individuare strutture atte all’accoglienza e soggetti disposti ad aderire al programma di scontistica in favore dei turisti delle radici.

Per tale scopo – spiega il sindaco Alessandro Amoroso– l’Amministrazione comunale ha costituito, insieme alle associazioni locali, un Comitato di Scopo a cui hanno aderito la Proloco, le associazioni San Giorgio Martire ed il Postaccio e con la partecipazione di Antonio Di Lallo, Antonio Valentino e Mariateresa Di Lallo.

A prescindere dall’adesione al bando pubblico per attingere ad un finanziamento, la cui scadenza è fissata per oggi, 31 gennaio 2024, questa è un occasione da non perdere – continua il sindaco – per iniziare un percorso tra le associazioni del posto che, a lungo termine, tra le tante iniziative, consentirà agli italiani e ai petrellesi nel mondo di poter tornare nella propria terra di origine e ricostruire la propria genealogia. Tornare a vivere i luoghi dove sono cresciuti i propri antenati sarà un momento emozionante per loro, ma anche per la nostra comunità che potrà scoprire nuove connessioni e arricchirsi con nuove esperienze. Sarà un progetto importante, fatto di iniziative, eventi, momenti di confronto e ospitalità per migliorare l’attrattività turistica del nostro Comune. Puntare sul turismo di ritorno, per la nostra piccola Comunità, sarà sicuramente una scelta strategica che darà i suoi buoni frutti.