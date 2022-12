Pesaro/ Trovata morta in casa, giudice 51enne originaria del Molise

È stata trovata morta dal marito e dal figlio poco dopo mezzogiorno di ieri, 26 dicembre, a Pesaro. La scoperta del corpo è stata fatta proprio dai familiari al loro rientro in casa. All’arrivo dell’ambulanza del 118, per il magistrato non c’era più nulla da fare. Il Giudice Francesca Ercolini ricopriva il ruolo di presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Ancona.

Un collega, un magistrato è intervenuto sul posto, insieme ai sanitari del 118, per gli accertamenti di rito e stabilire la causa del decesso. Il sostituto procuratore di turno Silvia Cecchi che ha dato disposizioni per la rimozione del corpo. E’ possibile che possa essere necessaria l’autopsia.

La donna era originaria di Campobasso e prima di essere trasferita al Tribunale di Ancona, era stata giudice a Pesaro. Si era occupata di cause ostiche e complesse, tra cui anche il crac della vecchia Banca Marche.