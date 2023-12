Partita la seconda fase del “Censimento della popolazione e delle abitazioni” a Campobasso

È partita da qualche giorno la seconda fase del “Censimento della popolazione e delle abitazioni”, rilevazione che coinvolge un campione rappresentativo delle famiglie residenti nel Comune di Campobasso.

Conclusa la prima fase, che prevedeva la compilazione via web, in autonomia o con il supporto del Comune, del questionario da parte delle famiglie incluse nel campione, ha preso il via il secondo step durante il quale le famiglie inadempienti, in tutto o in parte, nella prima fase in questi giorni sono contattate dai rilevatori per essere intervistate presso il proprio domicilio. Qualora l’intervista a domicilio non sia possibile, in alternativa, i cittadini interessati si possono recare presso il Centro Comunale di Rilevazione, istituito dal Comune di Campobasso, o presso l’Ufficio Comunale di Censimento.

Si precisa che i cittadini hanno l’obbligo di rispondere ai questionari del Censimento, pena l’applicabilità delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente per la mancata risposta; pertanto, si fa appello alle famiglie incluse nel campione rappresentativo, affinché offrano la massima collaborazione alla rilevazione e al personale a tale compito deputato.

In ogni caso, il Comune di Campobasso, oltre ad aver organizzato una propria rete di rilevazione, composte da persone incaricate di recarsi presso le abitazioni delle famiglie coinvolte e facilmente identificabili da parte dei cittadini, ha istituito un Ufficio Comunale di Censimento ed un Centro Comunale di Rilevazione al diretto servizio dei cittadini, qualora vogliano ricevere informazioni e supporto.

Sia l’Ufficio Comunale di Censimento che il Centro Comunale di Rilevazione hanno sede presso la struttura comunale di Piazza Vittorio Emanuele n. 28 – porta accanto al portone principale – (piano primo) con i seguenti recapiti telefonici: 0874405322 – 0874405212.

Si riportano di seguito i giorni e gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Comunale di Censimento” e del “Centro Comunale di Rilevazione”.

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Martedì, Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.