Oratino / Branco di cinghiali attraversa di colpo la strada e viene travolto da un’autovettura

Ancora in cronaca il problema del proliferare di cinghiali in Molise, purtroppo questa volta anche per segnalare un incidente stradale, causato proprio dall’attraversamento di un branco di ungulati.

E’ accaduto sulla strada provinciale nel tratto di rettilineo dopo il bivio di Oratino. Il conducente di un veicolo non è riuscito purtroppo ad evitare l’impatto con gli animali che gli avrebbero tagliato la strada all’improvviso. È quanto si legge in un post pubblicato dal Comune di Oratino sulla sua pagina social.

Sul posto sono giunti i carabinieri per regolamentare il traffico e permettere al servizio incaricato dalla Provincia di rimuovere le carcasse degli animali.

Non si hanno notizie precise sui danni all’autovettura ed al conducente.

Foto di repertorio