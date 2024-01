Oratino/ A fuoco il tetto di una abitazione, intervento dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata di oggi 01 Gennaio 2024 due squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso con autobotte e autoscala a seguito, sono intervenute in agro di Oratino per un incendio del tetto di un’abitazione. L’incendio, probabilmente partito dalla canna fumaria di una stufa, ha coinvolto parte del tetto e degli interni sottostanti, senza fortunatamente coinvolgere alcuna persona. Dopo quasi due ore di lavoro si è riuscito a donare l’incendio e mettere in sicurezza l’abitazione.