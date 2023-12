Open Day Vaccinale “SEMPRE PROTETTI” – sabato 16 dicembre

L’ASReM, in collaborazione con Università degli studi del Molise, ha

organizzato un nuovo Open Day Vaccinale “SEMPRE PROTETTI” per proteggere la salute della popolazione molisana e per raggiungere il più ampio numero di persone possibile.

L’open day si svolgerà sabato 16 dicembre 2023 dalle 09:00 alle ore 18:00

presso i seguenti centri vaccinali:

Campobasso, Via Toscana n.81;

Isernia, Largo Cappuccini n.1 (ex ospedale vecchio);

Termoli, Via del Molinello n.1 (ex ospedale vecchio).

Tutti i cittadini molisani potranno vaccinarsi gratuitamente e con accesso

libero (senza prenotazione) contro l’influenza, il COVID-19, l’Herpes zoster, lo

Pneumococco, il Papillomavirus, e Difterite, Tetano, Pertosse e Poliomielite

Visto il crescente numero di casi di Covid e di influenza che si stanno

registrando in questi giorni, i cittadini possono vaccinarsi approfittando delle

opportunità offerte dalla campagna vaccinale in corso:

dal proprio Medico di Medicina Generale

dal Pediatra di famiglia

negli ambulatori vaccinali del Dipartimento di Prevenzione:

− Campobasso, via Toscana n. 79, – 0874 409127

− Isernia, Largo Cappuccini n. 1, 0865 442557 – 0865 442554

− Termoli, Via Molinello 1 – 0875 7159755 – 0875 7159703

− Riccia, Viale Pietro Sedati n. 2 – 0874 714303

− Bojano, Via Colle Bellavista – 0874 752317

− Trivento, Via Acquasantianni – 0874 872500

− Venafro, Via Colonia Giulia– 0865 907905

− Agnone, Via Marconi, 22 – 0865 722184

− Frosolone- Località S. Anna – 0865 722016

presso le Farmacie aderenti alla campagna vaccinale

nelle strutture e residenze per disabili e anziani.

Vaccinarsi è una scelta di responsabilità verso se stessi, ma anche verso gli

altri; comprendere l’importanza delle vaccinazioni può salvare noi e chi ci sta

a cuore!