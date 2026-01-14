Open Day dell’Istituto Tecnico Pilla

L’Open Day, è la Giornata, con ingresso libero, durante la quale le scuole aprono le porte ai visitatori o a coloro che vogliono ottenere informazioni. L’Open Day è l’occasione di incontro con il personale scolastico, che in quel giorno resta a completa disposizione di genitori e ragazzi per soddisfare curiosità e interrogativi, sia sulle discipline di studio sia sui vari indirizzi in cui l’istituzione scolastica si suddivide.

Open Day del Pilla : domenica 18 gennaio. Orari Mattina dalle 9 alle 13 e Pomeriggio dalle 15 alle 19, in Via Vittorio Veneto e Piazza San Francesco a Campobasso