Open Day all’Istituto L. Montini di Campobasso

“Curiamo le radici del nostro futuro”, presentazione dell’offerta formativa con gli Open Day che si svolgeranno:

Venerdì 12 Gennaio 2024

Ore 16,00 in via Giovannitti (sede Centrale)

Sabato 13 Gennaio 2024

Ore 10,00 in via De Gasperi ( ex Casa dello Studente)

Ore 10,30 in via Piave (CEP Nord)

Domenica 14 Gennaio 2024

ore 10,00 Via de Gasperi (CEP Sud)

Venerdì 19 Gennaio 2024

Ore 16,00 in via Giovannitti (sede Centrale)

Sabato 20 Gennaio 2024

Ore 10,00 in via De Gasperi ( ex Casa dello Studente)

Ore 10,30 in via Piave (CEP Nord)

Domenica 21Gennaio 2024

ore 10,00 Via de Gasperi (CEP Sud)

Venerdì 26 Gennaio 2024

Ore 16,00 in via Giovannitti (sede Centrale)

Sabato 27 Gennaio 2024

Ore 10,00 in via De Gasperi ( ex Casa dello Studente)

Ore 10,30 in via Piave (CEP Nord)

Domenica 28 Gennaio 2024

ore 10,00 Via de Gasperi (CEP Sud)