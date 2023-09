I giudici della Corte d’Assise di Campobasso hanno deciso: Giovanni De Vivo è stato condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione per l’omicidio di Cristian Micatrotta, avvenuto la notte di Natale del 2021 a Campobasso. De Vivo di fatto è stato condannato a 23 anni, ridotti a 15 anni e 4 mesi per via della riduzione applicata.

Dopo la lettura del verdetto si è registrata tensione in aula, soprattutto tra familiari e amici della vittima.