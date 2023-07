Olio Vegetale esausto, la raccolta che ti premia/Inaugura in viale Insorti d’Ungheria l’EcoPunto presidiato 

SEA Spa punta sulla raccolta degli oli vegetali esausti potenziando i servizi di raccolta per i cittadini con due novità importanti: l’apertura di un luogo presidiato dove poter conferire l’olio vegetale esausto e ricevere in cambio dell’olio alimentare e, nelle prossime settimane, la sostituzione e il potenziamento delle postazioni stradali dislocate in città per favorire maggiore utilizzo, igiene e decoro urbano.



L’olio vegetale, residuo di frittura o della conservazione degli alimenti, se smaltito in modo scorretto negli scarichi domestici rappresenta una fonte altamente inquinante: anche piccole quantità privano di ossigeno vaste distese d’acqua dolce e salata con grave danno per l’ambiente. La possibilità di poterli recuperare rappresenta una grande opportunità per i cittadini di Campobasso.



Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di inaugurazione del servizio di raccolta presidiato presso l’ex edicola di Viale Insorti d’Ungheria, dove i cittadini sin da oggi hanno la possibilità di consegnare l’olio vegetale esausto e ogni 5 chilogrammi di prodotto consegnato si avrà diritto ad un incentivo corrispondente in 1 litro di olio di semi. L’EcoPunto di consegna degli Oli Vegetali sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il pomeri ore 14:30-17:00, rimarrà chiuso il giovedì mattina, il sabato pomeriggio, festivi.



Il progetto di recupero degli oli vegetali che comprende la sostituzione e l’ampliamento delle postazioni stradali e il punto presidiato di conferimento è frutto della convenzione stipulata tra SEA Spa e la società molisana di recupero degli oli vegetali Green Service Srl.

“La raccolta degli oli vegetali esausti è un aspetto cruciale della gestione responsabile dei rifiuti. Sappiamo che l’olio vegetale esausto, se smaltito impropriamente, può causare gravi danni all’ambiente e all’ecosistema circostante. Pertanto, abbiamo sviluppato un programma di raccolta dedicato che consentirà ai cittadini di disfarsi in modo sicuro e corretto dei loro oli vegetali esausti che si

aggiunge al nuovo servizio di raccolta dei piccoli RAEE avviato lo scorso 28 giugno”, dichiara l’Amministratore Unico di SEA Spa Stefania Tomaro.

Un’iniziativa volta a migliorare la qualità degli oli e a fornire ai cittadini nuove opportunità di recupero e valorizzazione, che ricompensa i comportamenti virtuosi e incentiva le buone pratiche.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo programma di raccolta degli oli vegetali esausti. Insieme possiamo fare la differenza nella salvaguardia del nostro ambiente e nella creazione di una città più sostenibile per le generazioni future”, dichiara l’Assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso Simone Cretella.