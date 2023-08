OdG/Formazione, sanzionati solo 25 inadempienti

Il regolamento per la formazione dei giornalisti prevede che gli iscritti all’Albo con meno di 30 anni di iscrizione, (professionisti e pubblicisti) ogni triennio formativo maturino 60 crediti (di cui 20 deontologici) attraverso corsi di formazione. I colleghi con iscrizione trentennale solo 20 crediti, mentre i pensionati sono esonerati d’ufficio. Per il mancato raggiungimento di questi crediti, il giornalista è oggetto di sanzioni da parte del Consiglio di Disciplina territoriale nel primo grado di giudizio.



Premesso dunque che la formazione continua è un obbligo di legge, concluso il triennio 2017-2019 il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Molise, accertata l’inadempienza di 37 giornalisti (tra professionisti e pubblicisti), ha segnalato le posizioni ‘irregolari’ al Consiglio di Disciplina territoriale che ha proceduto a costituire due collegi (terne giudicanti) affidando a ciascuno un fascicolo.



Il collegio n.1 ha avviato il procedimento a carico di 25 giornalisti che nell’arco del triennio 2017-19 avevano maturato da 0 a 20 crediti formativi. Dopo una attenta e scrupolosa istruttoria, il collegio ha comminato per tutti la sanzione dell’avvertimento.



Il collegio n.2 invece ha esaminato la posizione dei giornalisti che nell’arco del medesimo triennio aveva maturato da 24 a 43 crediti. Nel corso dell’istruttoria, sopraggiunta una decisione unanime del Consiglio di disciplina, per 8 dei 10 giornalisti il procedimento è

stato archiviato. Tutti infatti, così come suggerito dal pronunciamento del Consiglio territoriale, nel triennio successivo terminato il 30 giugno 2023 si sono messi in regola con l’obbligo

formativo. Nelle prossime settimane, sempre per la formazione, si inizierà ad esaminare il triennio 2020/2022 che per via della pandemia si è concluso il 30 giugno 2023 con una deroga

semestrale. L’Odg Molise ritiene che alla luce dei risultati suindicati, la percentuale degli inadempienti sia davvero minima ed in base ai primi dati, si è affievolita nel 2020/2022, mentre i primi campionamenti del 2023, fanno registrare un ottimo risultato collettivo. Segnale che la quantità e la qualità dei corsi hanno centrato gli obiettivi.



L’Odg Molise ringrazia il Cdt per il lavoro svolto, in un periodo difficile e precisa che l’attività di verifica è stata presa in carico dalle presidenze Cimino – Gioielli.