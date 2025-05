Nuovo riconoscimento nazionale per il Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso

Che la cultura classica non sia un tradizionale e nostalgico tassello da riporre nel

cassetto della nostra memoria è ormai acclarato, ma a testimoniarlo in modo sempre

più efficace e significativo sono le diverse competizioni scolastiche che coinvolgono

ogni anno i migliori studenti di tutti i Licei d’Italia e che vedono come oggetto di

gara i testi della letteratura greca e latina da tradurre, commentare, contestualizzare, o

anche, più in generale, i temi e i variegati aspetti della cultura e delle civiltà classiche.



E il Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso può ormai vantare una serie di

numerosi successi conseguiti nel corso degli anni in tali competizioni, per merito dei

tanti alunni che si sono distinti per capacità, motivazione e competenza negli ambiti

culturali di riferimento ed in particolare per il greco e per il latino, lingue quanto mai

vive e per nulla morte, come appunto testimonia la vivace, ricca e fruttuosa

partecipazione a tali gare da parte dei giovani studenti del Liceo molisano, guidati ed

accompagnati nel loro percorso di studi da docenti empatici, competenti e fortemente

motivanti. Tutto ciò risuona come segno di un interesse e di un’attenzione che non

vengono affievoliti dal sempre più imperante successo delle discipline tecnologiche e

scientifiche che in realtà vengono arricchite e potenziate proprio dalle competenze

umanistiche che conferiscono quell’afflato di sensibilità nell’approccio alla realtà e di

comprensione della complessità che il mondo di oggi presenta ai giovani.

E come

nuovo e prestigioso riconoscimento in tal senso si è aggiunto il successo appena

conseguito in occasione della cerimonia di premiazione della fase nazionale e

conclusiva della XIII Edizione dei Campionati di Lingue e Civiltà classiche, svoltasi

il 9 maggio presso il Liceo Classico “B. Cairoli” di Vigevano; si tratta di una

competizione, promossa e patrocinata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che

ormai si è imposta tra le più importanti a livello nazionale dell’ambito riferito al

greco e al latino, in occasione della quale gli studenti di moltissimi Licei, sia Classici

che Scientifici di tutte le regioni d’Italia, si sono cimentati in tre diverse sezioni: la

traduzione con commento di un testo latino, la traduzione con commento di un testo

greco e la composizione di un testo argomentativo-espositivo di interpretazione,

analisi e commento di testimonianze della civiltà greco-latina.

Alla presenza della

dott.ssa Carla Guetti, coordinatrice dei Campionati per conto del Ministero, e di altre

personalità di spicco, tra cui il Prof. Renzo Tosi dell’Università di Bologna in

rappresentanza della Commissione nazionale di valutazione della competizione

stessa, sono intervenuti, in presenza e a distanza, i diversi alunni finalisti che avevano

già superato la gara di preselezione nelle singole scuole e successivamente la gara per

la selezione regionale, tra i quali sono stati acclamati e premiati gli studenti vincitori

della finale nazionale conclusiva che si è svolta l’8 maggio in modalità online su

piattaforma digitale. Gli studenti finalisti del “Mario Pagano” sono stati Olindo

Brunetti della classe V A per la traduzione dal latino, Maria Del Vecchio della V C

per la traduzione dal greco, insieme con Letizia Marano della V A e Pietromario

Mariano della V B per la prova di civiltà e cultura greco-latina; tra questi Olindo

Brunetti è risultato secondo classificato per la sezione della traduzione con commento

di un testo latino; nello specifico il brillante studente molisano si è speso al meglio

delle sue potenzialità nella traduzione di un passo della Germania di Tacito con

un’analisi linguistico-stilistica ed un commento di contestualizzazione storico-

culturale del brano.

La motivazione del premio assegnato dalla Commissione

nazionale della gara riconosce per la prova del nostro giovane studente la “solidità

dell’impianto analitico che coniuga l’efficacia della traduzione dal punto di vista

sintattico con l’approfondimento storico-letterario”, a testimonianza di come le

eccellenze del Liceo Classico del nostro capoluogo di regione riescono ad imporsi tra

le eccellenze nazionali dei migliori e più prestigiosi Licei d’Italia: Olindo si è infatti

classificato secondo nella sua sezione con il punteggio di 9,50/10, davanti al terzo

classificato, del Liceo Classico “F. Sbordone” di Napoli, e dopo il primo classificato,

del Liceo Classico “Giulio Cesare” di Roma (e già lo scorso anno l’alunna Serena

Petti, della classe V B dello stesso Liceo Classico di Campobasso, si è classificata al

primo posto, nella stessa competizione, sempre per la sezione della traduzione dal

latino). Vale la pena ricordare che Olindo Brunetti è stato selezionato anche per

partecipare al celebre e prestigioso Certamen Ciceronianum di Arpino che si è svolto

il 10 maggio, dove ha tradotto un passo dal Laelius de amicitia di Cicerone, ulteriore

dimostrazione delle ammirevoli doti e dell’acuto ingegno del nostro giovane

appassionato di cultura classica, al quale va tutta l’ammirazione possibile insieme con

un plauso ricco di entusiasmo che va rivolto alla sua docente di latino e greco, la

prof.ssa Silvia Alagna, che da anni accompagna, con alta competenza e con

scrupolosa premura, così come gli altri docenti, gli studenti del nostro Liceo.

Tutto

ciò dimostra con segni chiari e visibili come il Liceo Classico “Mario Pagano”

propone una preparazione solida e competitiva che pone i suoi alunni al livello di un

confronto paritario con i migliori studenti di tutto il territorio nazionale, insieme con

una formazione completa e in grado di affrontare con successo le sfide del mondo di

oggi grazie proprio a quelle competenze di base che le lingue e la cultura del mondo

classico garantiscono nel guardare al mondo di oggi con occhio critico e con matura

consapevolezza.

di Mario Lauletta