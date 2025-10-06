Nuove risonanze magnetiche a Termoli ed Isernia: un passo avanti sul fronte tecnologico

L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise si prepara a compiere un significativo balzo in avanti sul piano tecnologico. Entro il 31 dicembre 2025, i Presidi Ospedaliere di Isernia e Termoli saranno dotati di nuove super avanzate risonanze magnetiche. Un importante progetto di ammodernamento volto a migliorare la qualità delle prestazioni diagnostiche offerte ai cittadini molisani.

I primi passi sono già stati mossi. I sopralluoghi necessari per avviare il processo di sostituzione sono stati completati con successo. Tecnici progettisti, direzione lavori e imprese specializzate hanno ispezionato attentamente le strutture dove le nuove apparecchiature saranno installate.

I lavori di dismissione dei vecchi macchinari e la successiva installazione e messa in servizio delle nuove risonanze avranno una durata stimata di circa 90 giorni.

“Durante questo periodo – come specificato dalla Direzione Strategica dell’ASReM – le attività di diagnostica che dipendono da tali apparecchiature saranno sospese. Ma nessun allarmismo, l’Azienda Sanitaria si è da subito riorganizzata per garantire che i servizi essenziali continuino a essere erogati al meglio e laddove dovessero esserci dei disagi l’ASReM sarà pronta ad impegnarsi ulteriormente per superare ogni criticità. L’obiettivo resta quello di assicurare che la popolazione del territorio possa ricevere le risposte di cui ha bisogno, anche in questa fase di transizione, in attesa di poter fruire di servizi sempre più innovati, puntuali e performanti”.

L’aggiornamento tecnologico, reso possibile grazie a fondi del PNRR, rappresenta un investimento cruciale per il futuro della sanità in Molise, offrendo strumenti diagnostici all’avanguardia a beneficio di tutti i pazienti.